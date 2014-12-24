مصرف الإمارات المركزي يدرس الإقراض بالهامش في سوق الأسهم

دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إن البنك ناقش الإقراض بالهامش في اجتماع عقده مجلس إدارته هذا الأسبوع وطلب دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه.

وفي بيان مقتضب بخصوص المناقشات التي دارت في اجتماع مجلس الإدارة لم يوضح البنك كيفية إجراء الدراسة أو طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ على إثرها.

وشهد مؤشر سوق دبي تقلبات كبيرة هذا العام إذ صعد 60 بالمئة ثم تخلى عن جميع تلك المكاسب مرة واحدة. ويرى بعض مديري الصناديق أن عمليات شراء الأسهم بأموال مقترضة عبر التداول بالهامش عن طريق شركات السمسرة تؤدي أحيانا إلى تعزيز الشراء بهدف المضاربة.

وفي الأسبوع الماضي حثت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة شركات السمسرة على تقديم خدمات التداول بالهامش للامتثال للقواعد وبيع أسهم العملاء إذ لم يتم سد العجز في حساباتهم في الوقت المحدد.