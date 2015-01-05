تبريد الإماراتية تؤكد ابرام اتفاق قرض بقيمة 2.6 مليار درهم

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركةالوطنية للتبريد المركزي اليوم الاثنين انها وقعت اتفاقية تسهيلات لإعادة تمويل ديون بقيمة 2.6 مليار درهم (707.9 مليون دولار) مؤكدة ما أوردته رويترز أمس.

وذكرت الشركة في إشعار لبورصة دبي ان التسهيل طويل الأمد رتبه بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول وبنك المشرق دون أن تفصح عن سعر الفائدة على القرض.

وذكرت الشركة في بيانها اليوم ان اتفاق إعادة التمويل يشمل شريحة بقيمة 692 مليون درهم تستحق في نهاية 2018 وقرض بقيمة 1.45 مليار درهم وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 450 مليون درهم يستحقان في مارس آذار 2021.

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لتبريد في البيان ان اتفاق إعادة التمويل يجمع الديون الحالية لدى عدد أقل من البنوك ويعطي مدة سداد أطول وتسعير أفضل بفضل استقرار الايرادات المتكررة.