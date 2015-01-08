مصادر: دبي للألمنيوم توقع اتفاق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار

دبي/لندن 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن شركة دبي للألمنيوم (دوبال) استكلمت اتفاق قرض لأجل سبع سنوات بقيمة 1.8 مليار دولار وهو أول قرض تحصل عليه الشركة لتمويل أغراض عامة في عشرين عاما.

وقالت المصادر إنه تم توقيع الصفقة في نهاية 2014 وأضاف مصدران منها أن نحو 15 بنكا محليا ودوليا شاركوا فيها.

وفي ديسمبر كانون الأول ذكرت رويترز أن متعهدي تغطية الاكتتاب في القرض هم سيتي جروب وبنك الإمارات دبي الوطني وسوسيتيه جنرال وتم دعوة بنوك أخرى للانضمام إلى الصفقة.

وينطوي القرض على فائدة 145 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) بحسب تومسون رويترز إل.بي.سي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من دوبال.

ولجأت شركات عديدة في دبي إلى سوق القروض في الأشهر الماضية للاستفادة من انخفاض فائدة الإقراض مع نمو اقتصاد الإمارة من جديد وتنافس البنوك المحلية التي تتمتع بسيولة وفيرة على الصفقات.

ولم تحصل دوبال على قرض مجمع لتمويل أغراض عامة منذ أن حصلت على قرض بقيمة 250 مليون دولار في 1995 بحسب بيانات تومسون رويترز إل.بي.سي لكن الشركة اقترضت لتمويل بعض المشروعات منذ ذلك الحين.

واندمجت دوبال في 2013 مع الإمارات للألمنيوم (إيمال) بأبوظبي لإنشاء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم بقيمة قدرها نحو 15 مليار دولار.

وقبل الاندماج كانت دوبال مملوكة مناصفة لإيمال ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية صندوق الثروة السيادي الذي يملك حصصا في عدد من الشركات الكبرى بدبي.