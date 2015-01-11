دوبال الإماراتية تعلن إتمام اتفاق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لأغراض عامة

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت دبي للألمنيوم (دوبال) في بيان اليوم الأحد إنها استكملت اتفاق قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لأجل سبع سنوات لتمويل أغراض عامة.

وأضاف البيان أن سيتي جروب وبنك الإمارات دبي الوطني وسوسيتيه جنرال هم مديرو الاكتتاب في الصفقة.

وقالت رويترز يوم الخميس إن دوبال وقعت اتفاق القرض في نهاية عام 2014.