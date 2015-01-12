أبوظبي الوطني يعين رئيسا جديدا لإجراءات الديون بجنوب شرق آسيا
دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الإثنين إنه عين رئيسا جديدا لأنشطة الديون في جنوب شرق آسيا.
وقال البنك في بيان إن وينس لو سيكون مسؤولا عن بدء إجراءات وتوزيع الديون التقليدية والإسلامية في المنطقة وسيتخذ من كوالالمبور مقرا.
وعمل لو في السابق رئيسا لأسواق الدين لدى اتش.اس.بي.سي في ماليزيا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.