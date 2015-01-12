Sat 24 Dec 2016 | 20:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أبوظبي الوطني يعين رئيسا جديدا لإجراءات الديون بجنوب شرق آسيا

Mon Jan 12, 2015 1:27pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الإثنين إنه عين رئيسا جديدا لأنشطة الديون في جنوب شرق آسيا.

وقال البنك في بيان إن وينس لو سيكون مسؤولا عن بدء إجراءات وتوزيع الديون التقليدية والإسلامية في المنطقة وسيتخذ من كوالالمبور مقرا.

وعمل لو في السابق رئيسا لأسواق الدين لدى اتش.اس.بي.سي في ماليزيا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 