Sat 24 Dec 2016 | 20:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

دبي الإسلامي يحدد السعر الاسترشادي الأولي لصكوك

Tue Jan 13, 2015 6:23am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لبنك دبي الإسلامي اليوم الثلاثاء إن سعر الإصدار الدولاري الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي سيتحدد بحلول غد الأربعاء وذلك بعد إعلان السعر الاسترشادي.

وحدد البنك السعر الاسترشادي الأولي في حدود سبعة بالمئة. وستكون الصكوك الدائمة بالحجم القياسي أي لن تقل عن 500 مليون دولار.

كان البنك قام بجولات ترويجية في آسيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا انتهت أمس الاثنين وقال إن إصدار السندات سيتوقف على أوضاع السوق.

ويدير العملية اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ومصرف الهلال وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور ومصر الشارقة الإسلامي وفريق الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك دبي الإسلامي نفسه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 