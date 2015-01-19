الحمرا للتطوير العقاري الإماراتية تقول انها رفعت قيمة قرض حصلت عليه في يونيو

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الحمرا للتطوير العقاري الإماراتية اليوم الاثنين إنها رفعت قيمة قرض مجمع حصلت عليه في يونيو حزيران الماضي إلى 1.25 مليار درهم (340.3 مليون دولار) من 850 مليون درهم.