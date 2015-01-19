الحمرا للتطوير العقاري الإماراتية تقول انها رفعت قيمة قرض حصلت عليه في يونيو
دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الحمرا للتطوير العقاري الإماراتية اليوم الاثنين إنها رفعت قيمة قرض مجمع حصلت عليه في يونيو حزيران الماضي إلى 1.25 مليار درهم (340.3 مليون دولار) من 850 مليون درهم.
وسيحتفظ جولدمان ساكس بدوره كمدير رئيسي لاتفاق القرض كما تساهم البنوك التي قدمت القرض الأصلي وهي بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني في زيادة قيمته بواقع 400 مليون درهم.
وذكرت الشركة ومقرها رأس الخيمة في بيان عبر البريد الاكتروني ان القرض ومدته سبعة أعوام سيستخدم لأغراض الإنفاق الرأسمالي والأغراض العامة للشركة.
(الدولار =3.6730 درهم إماراتي ) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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