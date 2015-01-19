إينوك الإماراتية تسعى لترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أكدت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ومقرها دبي لرويترز اليوم الاثنين أنها تسعى لترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار للأغراض العامة للشركة.

وجاء بيان الشركة بعدما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الصفقة إن الشركة تجري محادثات مع بنوك محلية ودولية لترتيب قرض مجمع بهذه القيمة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان "تنوي إينوك ترتيب تمويل طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار للأغراض العامة للشركة."