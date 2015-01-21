رئيس ليمتلس في دبي: 85% من الدائنين وافقوا على تمديد قرض لمدة 3 أشهر

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة ليمتلس للتطوير العقاري في دبي اليوم الأربعاء إن الشركة حصلت على موافقة 85 باالمئة من دائنيها على تمديد قرض لمدة 3 أشهر حل أجل سداده في نهاية عام 2014 وعلى خطة مقترحة لإعادة هيكلة النشاط.

إلا أن علي راشد لوتاه أبلغ مؤتمرا صحفيا أن ليمتلس تتطلع للحصول على موافقة جميع الدائنين على إعادة الهيكلة.