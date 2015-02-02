أبوظبي الوطني يبدأ غدا لقاء مستثمرين قبل إصدار محتمل لسندات دولارية
دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لبنك أبوظبي الوطني اليوم الاثنين إن البنك يعتزم لقاء مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءا من يوم غد الثلاثاء بخصوص إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار.
وقالت الوثيقة إن بنك أبوظبي الوطني سيلتقي مستثمرين في آسيا وأوروبا مضيفة أنه سيصدر سندات خلال 2015 بناء على ظروف السوق.
وفوض أبوظبي الوطني نفسه وسيتي بنك وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات المستثمرين.
وتملك حكومة أبوظبي حصة نسبتها 70 بالمئة في البنك الذي أعطته وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف AA-. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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