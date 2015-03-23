طيران الإمارات تستهدف 913 مليون دولار من إصدار صكوك بضمان بريطاني

دبي 23 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لطيران الإمارات إن الشركة حددت السعر الاسترشادي الأولي للطرح البالغة قيمته 913 مليون دولار وتضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية وقد تسعره بحلول يوم الأربعاء.

وبحسب الوثيقة يبلغ السعر الاسترشادي الأولي للإصدار البالغة مدته عشر سنوات حوالي 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ويبلغ متوسط عمر السندات - أي الفترة المتوقعة قبل سداد أصل القيمة - 5.37 سنة.

وسيستخدم جزء من حصيلة الإصدار لتمويل شراء أربع طائرات جديدة ايرباص ايه380-800 من المتوقع تسليمها في 2015.

وهذه هي المرة الأولى التي تضمن فيها وكالة ائتمان الصادرات البريطانية إصدار صكوك. وتسعى لندن لتعزيز موقعها كمركز لقطاع التمويل الإسلامي.