مقدمة 1-مصدر: آبار للاستثمار تعد لإصدار سندات قابلة للمبادلة بأسهم في أوني كريديت

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ميلانو 23 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن شركة آبار للاستثمار ومقرها أبوظبي تعد لإصدار سندات يمكن مبادلتها بأسهم في بنك أوني كريديت الإيطالي.

وأحجم متحدث باسم آبار عن التعقيب.

وتملك آبار حصة قدرها نحو خمسة في المئة في أوني كريديت.

وقالت بلومبرج في وقت سابق اليوم إن آبار تسعى لجمع مليار يورو (مليار دولار) على الأقل من خلال بيع سندات يمكن مبادلتها بأسهم في البنك الإيطالي.

وقال التقرير نقلا عن مصادر مطلعة إن آبار قد تضاعف حجم الصفقة إذا كان هناك طلب.

وفي الساعة 1451 بتوقيت جرينتش انخفض سهم أوني كريديت 0.7 في المئة بينما تراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.1 في المئة.

ووفقا للقيم الحالية في سوق الأسهم فإن حصة آبار في أوني كريديت تقدر بنحو 1.8 مليار يورو.

وقالت بلومبرج إن الصفقة ربما تعلن يوم الثلاثاء.