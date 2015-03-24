الفجيرة الوطني يصدر سندات لتعزيز رأس المال الأساسي

دبي 24 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الفجيرة الوطني في بيان للبورصة إنه أصدر سندات قيمتها 500 مليون درهم لتعزيز رأس المال الأساسي وذلك في أحدث مسعى من بنك خليجي لدعم الاحتياطيات بعد فترة من النمو القوي في الإقراض.

وقال البيان إن الإصدار دائم ويهدف إلى استيفاء معايير بازل 3.

وتولى البنك ترتيب الإصدار بالتعاون مع بنك رسملة للاستثمار وقد شهد إقبالا فاق المعروض وذلك من مستثمرين تراوحوا بين شركات التأمين والجهات الحكومية حسبما ذكر البيان.

وقال البنك في البيان "سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لدعم خطط النمو المستمرة للبنك."

ومنذ 2010 بلغ معدل النمو السنوي المركب لدفتر قروض البنك ولحقوق المساهمين 17.3 بالمئة و16.2 بالمئة على الترتيب.