مرتبون: إمارة رأس الخيمة تطلق صكوكا لأجل 10 سنوات بمليار دولار

دبي 24 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لإمارة رأس الخيمة أن الإمارة أطلقت الإصدار البالغة قيمته مليار دولار ومدته عشر سنوات وستحدد السعر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يكون التسعير في نطاق 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي النهائي البالغ 115 نقطة أساس تزيد أو تنقص خمس نقاط. كان السعر الاسترشادي الأولي أعلى من ذلك إذ بلغ حوالي 125 نقطة أساس حسبما أعلن في وقت سابق اليوم.