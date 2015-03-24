آبار تطلق سندات قابلة للمبادلة بأسهم في أوني كريديت بقيمة ملياري يورو

لندن 24 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة آبار للاستثمار الإماراتية اليوم الثلاثاء إنها طرحت بنجاح ما قيمته مليارا يورو (2.18 مليار دولار) من سندات غير مضمونة قابلة للمبادلة بأسهم في بنك أوني كريديت أو ما يمثل نحو أربعة في المائة من الأسهم المصدرة والمتداولة للبنك الإيطالي.

وقالت آبار التي تملك أكثر قليلا من خمسة بالمئة في أوني كريديت إن االسندات تتكون من شريحتين: قيمة الأولى مليار يورو ويحين أجل استحقاقها في عام 2020. والشريحة الثانية وقيمتها أيضا مليار يورو تستحق في عام 2022.

وستصدر السندات بالقيمة الاسمية وتحمل فائدة نصف سنوية قدرها 0.50 في المائة للشريحة الأولى وفائدة سنوية قدرها واحد في المائة للشريحة الثانية.

وقالت الشركة أن قيمة الإصدار زيدت من 1.5 مليار يورو إلى ملياري يورو في أعقاب تلقي طلبات من المستثمرين.