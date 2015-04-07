باسيفيك كونترول سيستمز بدبي تجمع مليار درهم بقروض لأجل 72 شهرا

دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) - جمعت شركة باسيفيك كنترول سيستمز لخدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات التي تتخذ من دبي مقرا لها إنها جمعت مليار درهم (272 مليون دولار) عبر قروض لأجل 72 شهرا للإسهام في تمويل خططة توسعها.

واضطلعت إن.بي.إف كابيتال وهي وحدة تابعة لبنك الفجيرة الوطني بدور المستشار المالي للصفقة. وقال بنك الفجيرة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن بنك الخليج التجاري (الخليجي) تولى دور مرتب الصفقة.

وقال إفصاح البورصة إن القرض عبارة عن مزيج من هياكل التمويل التقليدي والإسلامي دون الخوض في تفاصيل التسعير.

وشارك في القرض أيضا بنك الخليجي فرنسا وبنك دبي الإسلامي والبنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني وبنك عجمان ومصرف الشارقة الإسلامي.