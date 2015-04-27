سند لحلول الطيران الإماراتية تحصل على قرض بقيمة 90 مليون دولار
دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة سند لحلول الطيران التابعة لصندوق مبادلة المملوك لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين إنها حصلت على قرض بقيمة 90 مليون دولار لتوسيع خدماتها المتعلقة بالمحركات الاحتياطية والمكونات.
وذكرت الشركة في بيان إن أبوظبي الوطنية للتأجير -ذراع التأجير التمويلي المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني- وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك الخليج الأول شاركوا في الصفقة.
وأضافت أن هذه الصفقة سترفع إجمالي قروض الشركة إلى 600 مليون دولار.
ويقول الموقع الإلكتروني لشركة سند إنها شركة لتمويل الأصول تقدم السيولة لقطاع الطيران ولها عملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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