مصادر: توباز انرجي تقترب من ابرام اتفاق قرض لا يقل عن 550 مليون دولار

من توم ارنولد وارشانا نارايانان

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الإثنين ان شركة خدمات حقول النفط توباز انرجي اند مارين ومقرها دبي تقترب من ابرام اتفاق قرض لا تقل قيمته عن 550 مليون دولار للمساهمة في إعادة تمويل ديون حالية وتمويل مشروعات جديدة.

وذكرت ثلاثة مصادر ان بنوك الامارات دبي الوطني والخليج الأول والخليج الدولي واتش.اس.بي.سي ونور وستاندرد تشارترد سيقدمون القرض وذكر مصدران أن التوقيع على القرض قد يتم الاسبوع الجاري.

كانت الشركة وهي ذراع تابع لشركة النهضة للخدمات العمانية أبلغت رويترز في نوفمبر تشرين الثاني أنها تنوي الاقتراض وقال رئيسها التنفيذي رينيه كوفود اولسن إنه اختار بنك الاستثمار روتشيلد لتنسيق تمويل القرض. وتخطط الشركة لاستخدام الحصيلة في إعادة تمويل قرض حالي بقيمة 380 مليون دولار بسعر فائدة أقل وتوفير سيولة من أجل توسع محتمل.

وامتنع متحدث باسم توباز عن التعليق على القرض وطلبت المصادر عدم نشر اسمائها لان المعلومات غير معلنة.

وقال مصدر إن القرض الجديد متعدد الشرائح وسيسعر عند الحد الاعلى لنطاق 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) بالنسبة للشرائح التي تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام وهي مغطاة بضمانات.

وأضاف ان السعر سيبلغ 300 نقطة أساس فوق سعر ليبور لشريحة لأجل خمسة اعوام غير مغطاة بضمانات.

وتوباز لها نحو 100 سفينة تدعم الأنشطة البحرية لقطاع الطاقة في بحر قزوين والشرق الأوسط وغرب افريقيا ومناطق اخرى. وفي نوفمبر تشرين الثاني قال اولسن إن الشركة تدرس شراء سفينتين متوسطتي الحجم للعمل تحت سطح البحر على أن يجري تسلميهما في أواخر عام 2016.

كما صرح في ذلك الحين أن الشركة في المراحل الأولى من دراسة إدراج السهم في لندن بعد أن تخلت عن فكرة طرح للأسهم بقيمة 500 مليون دولار في عام 2011.