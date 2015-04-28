اتصالات الإماراتية ستجمع 500 مليون دولار من سندات تستحق في 2019
دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها مرتبون اليوم الثلاثاء إن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ومقرها أبوظبي تنوي جمع 500 مليون دولار من خلال إعادة فتح اصدار سندات يستحق في يونيو حزيران 2019.
وأظهرت الوثيقة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي للاصدار في نطاق 80 نقطة فوق سعر المقايضة بين الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتصبح السندات قابلة للاستبدال بتلك الصادرة في وقت سابق ضمن نفس الطرح في غضون 40 يوما.
وذكرت اتصالات في بيان للبورصة "نحيطكم علما بأن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) بصدد اصدار سندات تابعة وفق برنامجها للسندات متوسطة الأجل والذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار امريكي."
ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل.
ويمسك بنكا اتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني بدفاتر الاكتتاب في الطرح.
وفي يونيو حزيران الماضي باعت اتصالات سندات بقيمة 4.3 مليار دولار على اربع شرائح وهي الأولى لها بآجال تتراوح بين خمسة أعوام و12 عاما مسجلة رقما قياسيا بوصفة أكبر طرح لشركة في المنطقة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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