مصادر: طاقة الإماراتية تروج لقرض بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات
دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تروج لقرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل خمس سنوات لدى البنوك بعد تلقيها تعهدات أولية من ثمانية بنوك محلية وعالمية بتغطيته.
وذكر مصدران أن هامش الفائدة على التسهيل الائتماني الدوار يبلغ 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (ليبور) غير أن العائد للبنوك سيزيد برسوم مختلفة من بينها بعض الرسوم مقابل الالتزامات الأولية بتغطية القرض وفي حالة لم تسحب الشركة أموالا منه.
وقالت ثلاثة مصادر إن البنوك الثمانية التي دعمت القرض بالفعل هي بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك أبوظبي الوطني وبي.إن.بي باريبا وبنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي وسوسيتيه جنرال.
وأحجمت طاقة عن التعقيب. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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