مصدران: مياه وكهرباء أبوظبي في محادثات مع البنوك لبيع سندات

دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تجري محادثات مع البنوك بخصوص إصدار سندات مشروع في وقت قريب ربما هذا العام لإعادة تمويل دين استخدم في بناء محطة مياه وكهرباء.