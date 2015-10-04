مصدران: مياه وكهرباء أبوظبي في محادثات مع البنوك لبيع سندات
دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تجري محادثات مع البنوك بخصوص إصدار سندات مشروع في وقت قريب ربما هذا العام لإعادة تمويل دين استخدم في بناء محطة مياه وكهرباء.
وأضافا أن الهيئة ستطرح سندات بما يصل إلى 350 مليون دولار وستصنف كسندات شبه سيادية لأن الهيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات ليست علانية إن حصيلة بيع السندات ستستخدم في إعادة تمويل قرض مصرفي مرتبط بمحطة الفجيرة 1 المستقلة للمياه والكهرباء.
ولم ترد الهيئة على الفور على طلبات للتعليق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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