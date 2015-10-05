رئيس الإمارات سيمكورب يقول الشركة قد تصدر سندات مشروع في 2016

أبوظبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال فيصل نجد رئيس شركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة لرويترز اليوم الإثنين إن الشركة تدرس إصدار سندات مشروع.

وقال نجد على هامش مؤتمر في أبوظبي إن السند قد يتم إصداره اوائل 2016 وسيستخدم لإعادة تمويل دين.