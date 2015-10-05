مقدمة 1-رئيس الإمارات سيمكورب يقول الشركة قد تصدر سندات مشروع في 2016

(لإضافة تفاصيل)

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال فيصل نجد رئيس شركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة التي تنفذ محطة الفجيرة 1 المستقلة للماء والطاقة لرويترز اليوم الإثنين إن الشركة تدرس إصدار سندات مشروع.

وقال نجد على هامش مؤتمر في أبوظبي إن السندات قد يتم إصدارها أوائل 2016 وستستخدم لإعادة تمويل دين.

وشركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة مشروع مشترك تنقسم ملكيته بنسبة 60 إلى 40 بالمئة بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة سيمكورب السنغافورية.

وذكرت رويترز أمس الأحد نقلا عن مصدرين على دراية بالموضوع أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بخصوص إصدار سندات مشروع لإعادة تمويل دين استخدم في بناء محطة الفجيرة 1.

وقال المصدران إن الهيئة ستطرح سندات بما يصل إلى 350 مليون دولار وستصنف كسندات شبه سيادية لأن الهيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

ولم يحدد نجد في تصريحاته اليوم حجم الطرح ولكنه ذكر أنه لم يتم تكليف مستشارين للصفقة بعد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات سيمكورب فإن محطة الفجيرة 1 المستقلة للماء والطاقة من أكبر محطات تحلية المياه الهجينة في العالم بمعدل طاقة 893 ميجاوات ومعدل تحلية مياه بحر 100 مليون جالون أو 455 مترا مكعبا يوميا.