آيبيك تقول إنها ستدفع فوائد على إصدارين سندات من صندوق وان إم.دي.بي بقيمة 3.5 مليار دولار

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في أبوظبي اليوم الخميس إنها ستسدد مدفوعات فائدة مستحقة في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني على إصدارين لسندات قيمة الواحد منهما 1.75 مليار دولار تتبع وحدات في صندوق وان ماليزيا للتنمية الحكومي (وان إم.دي.بي).

وقالت آيبيك إن وان إم.دي.بي ووزارة المالية الماليزية وعدا بتعويضها هي وآبار للاستثمار التي تمتلك فيها حصة أغلبية عن أي سوء آداء يتعلق باتفاق ملزم جرى توقيعه في يونيو حزيران من دون إعطاء تفاصيل أكثر.