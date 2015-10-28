حصري-مصادر: الإمارات العالمية للأمنيوم تبحث اقتراض 5 مليارات دولار

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة للدولة تجري محادثات مع البنوك للحصول على قرض قيمته خمسة مليارات دولار لإعادة تمويل دين.

وأنشئت الإمارات العالمية للألمنيوم نتيجة اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال) التي مقرها أبوظبي. والإمارات العالمية مشروع مشترك بين صندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تملك معظم الأصول العالية القيمة في الإمارة.

وقالت المصادر إن الشركة تسعى لتدبير الأموال من أجل إعادة تمويل قروض حصلت عليها لمشروعات إيمال.

وأحجمت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التعقيب.

وقالت المصادر المصرفية التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن المعلومات حتى الآن أن الشركة تجري حاليا محادثات مع بنوك محلية ودولية لتجميع ديونها القائمة في قرض واحد بتكلفة محسنة.

وأضافت أن الشركة تأمل استكمال القرض المجمع بنهاية الربع الأول من 2016 وقال أحد المصادر إن الشركة تسعى للحصول على قرض أجله بين 12 و14 عاما.