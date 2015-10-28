مقدمة 1-حصري-مصادر: الإمارات العالمية للألمنيوم تبحث اقتراض 5 مليارات دولار

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من أرشانا نارايانان وستانلي كارفالو

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة للدولة تجري محادثات مع البنوك للحصول على قرض قيمته خمسة مليارات دولار لإعادة تمويل دين.

وأنشئت الإمارات العالمية للألمنيوم نتيجة اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال) التي مقرها أبوظبي. والإمارات العالمية مشروع مشترك بين صندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تملك معظم الأصول العالية القيمة في الإمارة.

وقالت المصادر إن الشركة تسعى لتدبير الأموال من أجل إعادة تمويل قروض حصلت عليها لمشروعات إيمال. وبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع إيمال في 2009 بينما دخلت المرحلة الثانية وقيمتها 4.5 مليار دولار حيز التشغيل في 2014.

وأحجمت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التعقيب.

وقالت المصادر المصرفية التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن المعلومات حتى الآن إن الشركة تجري حاليا محادثات مع بنوك محلية ودولية لتجميع ديونها القائمة في قرض واحد بتكلفة محسنة.

وفي ضوء تشغيل المشروعات فإن القرض الجديد قد يتم تسعيره بفائدة أقل كثيرا من التمويل الأصلي الذي انطوى على مخاطر تتعلق بالبناء ووضع التصميم والتشغيل.