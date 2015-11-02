مرتبون: دبي التجاري يختار 6 بنوك لإصدار سندات دولارية محتمل

دبي 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مديري إصدار سندات لبنك دبي التجاري اليوم الاثنين أن البنك اختار ستة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين من يوم الخميس قبيل إصدار السندات الدولارية المحتمل.

وفوض البنك سيتي جروب وآي.إن.جي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس وستاندرد تشارترد لطرح السندات بحسب الوثيقة.

وسيصدر دبي التجاري الحاصل على تصنيف ‭‭A-‬‬ من فيتش و‭‭Baa1‬‬ من موديز سندات بالحجم القياسي في إطار برنامجه الحالي المتوسط الأجل الذي تبلغ قيمته ملياري دولار.

ويلتقي البنك بالمستثمرين في سنغافورة يوم الخميس وفي هونج كونج يوم الجمعة وفي الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ثم يختتم الاجتماعات يوم الاثنين في لندن.