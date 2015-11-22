مصادر: الإمارات العالمية للألمنيوم تختار مرتبي قرض قيمته 4.9 مليار دولار

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأحد إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة ملكية حكومية وتعد من كبرى شركات الألومنيوم في العالم قد اختارت سبعة بنوك لترتيب قرض قيمته 4.9 مليار دولار بهدف إعادة تمويل ديون اقترضتها لبعض مشاريعها.

والإمارات العالمية للألمنيوم نتاج اندماج ألمنيوم دبي (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال) وهي مملوكة ملكية مشتركة لصندوق مبادلة الاستثماري التابع لحكومة أبوظبي ولمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وفوضت الشركة بي.ان.بي باريبا وسيتي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وآي.ان.جي وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس لترتيب القرض. وقالت المصادر مشترطة عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير علنية إن من المتوقع بدء تسويقه للبنوك الأخرى هذا الأسبوع.

وقالت متحدثة باسم الإمارات العالمية للألمنيوم إن بيانا سيصدر لوسائل الإعلام في الأيام المقبلة. ولم تذكر المزيد.

وترغب الشركة في جمع أموال لأجل 12 إلى 14 عاما لإعادة تمويل قروض أخذتها لمشاريع إيمال وتنوي دمج الديون القائمة في قرض موحد بتكلفة محسنة.

وأصبح للمشاريع التي دخلت الخدمة سجلا ماليا يمكن للبنوك أن تعتمد عليه في قرار الإقراض مما يعني أن الديون الجديدة ستكون بفائدة أرخص بكثير عن التمويل الأصلي للمشروع الذي تضمن مخاطر أعمال الإنشاءات وبدء تشغيل المشروع.