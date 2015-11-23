الإمارات العالمية للألمنيوم تطلق قرضا بقيمة 4.9 مليار دولار لأجل 7 سنوات

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى كبرى شركات الألومنيوم في العالم اليوم الاثنين إنها دعت البنوك للمشاركة في قرض قيمته 4.9 مليار دولار لأجل سبع سنوات لإعادة تمويل ديون مشاريع قائمة.

ونشأت الإمارات العالمية للألمنيوم نتيجة اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال) التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وأكد إعلان الشركة تقريرا نشرته رويترز يوم الأحد والذي قال إن الشركة فوضت بي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وآي.إن.جي وبنك أبوظبي الوطني وناتيكسيس لترتيب القرض.

ولم تكشف الشركة عن السعر الذي أطلقت به القرض.

وقال سامر جميعان رئيس أنشطة التمويل وأسواق رأس المال في الإمارات العالمية للألمنيوم في بيان للشركة "تمثل هذه الخطوة بداية لسلسلة من الصفقات التي يجري تنفيذها لتحسين هيكل رأسمال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم."

وذكر البيان أن القرض تمت هيكلته بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات ودفعة سداد نهائية بنسبة 30 بالمئة عند تاريخ استحقاق الدين.

وسيستخدم القرض في إعادة تمويل قروض المشاريع القائمة التي حصلت عليها إيمال في 2007 و2012.

وأشارت الشركة في بيانها أيضا إلى أنها نجحت في تأمين مشاركة مؤسسة تنمية الصادرات الكندية في إعادة التمويل.

وتتوقع الإمارات العالمية للألمنيوم استكمال القرض المجمع بحلول نهاية العام الحالي بحسب البيان.