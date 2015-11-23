إعادة-بنك أبوظبي الوطني يجمع 200 مليون دولار من خلال سندات لأجل عامين
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دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك إماراتي من حيث الأصول في إشعار لبورصة لندن اليوم الاثنين إنه طرح سندات بقيمة 200 مليون دولار لأجل عامين بفائدة متغيرة.
وأضاف البنك أنه سيسدد فائدة شهرية بداية من 20 ديسمبر كانون الأول بهامش متغير فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) لأجل شهر واحد.
وفي ديسمبر كانون الأول سيسدد البنك فائدة سنوية تزيد 0.05 في المئة عن ليبور. وترتفع الفائدة تدريجيا على أساس شهري لتصل إلى 0.90 في المئة فوق ليبور في أكتوبر تشرين الأول 2017.
ويحمل السند خيارا يسمح لحائزه -لكنه ليس إلزاميا- بحق مطالبة المقترض بسداد أصل الدين مبكرا. وفي حالة ممارسة هذا الخيار يتم السداد بعد مئة يوم. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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