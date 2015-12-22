التجاري الدولي الإماراتي يصدر سندات رأس مال بقيمة 125 مليون دولار

دبي 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء إنه أصدر سندات بدون أجل لتعزيز رأس المال بدون أجل بقيمة 125 مليون دولار.

وأضاف البنك المقرض المدرج على سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان للبورصة أن السندات التي ستعزز رأس المال من المستوى الأول والذي يعد أحد المؤشرات المهمة على متانة البنك صدرت بموجب اكتتاب خاص.