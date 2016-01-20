مرتبون: حكومة الشارقة تسعر صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لإمارة الشارقة أن الإمارة حددت اليوم الأربعاء سعر السندات الإسلامية البالغ أجلها خمس سنوات في إصدار قيمته 500 مليون دولار.

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تحديد السعر النهائي للصكوك التي ستحمل كوبونا 3.839 بالمئة عند 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة دون تغير يذكر عن السعر المبدئي الذي جرى تحديده أمس الثلاثاء.

واختتمت الشارقة جولة ترويجية للصكوك يوم الاثنين في لندن عقب اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا الأسبوع الماضي.