مجلس إدارة أبوظبي الوطني يوافق على برنامج سندات بملياري دولار

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته وافق على خطط لبدء برنامج سندات متوسط الأجل بقيمة ملياري دولار.

وقال إشعار للبورصة إن الخطوة ستعرض على الاجتماع السنوي للمساهمين في 15 مارس آذار لنيل الموافقة عليها.