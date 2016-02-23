Sat 24 Dec 2016 | 20:21 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

وحدة تابعة لصناعات الإماراتية تحصل على قرض 185 مليون دولار

Tue Feb 23, 2016 12:07pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة صناعات الإماراتية اليوم الثلاثاء ان وحدة تابعة لها حصلت على قرض بقيمة 185 مليون دولار من كونسورتيوم بنوك يابانية وإماراتية.

وذكرت الشركة في بيان أن القرض سيمول قيام الشركة الغربية للأنابيب بتصنيع وبيع أنابيب صلب لقطاع النفط والغاز. وتمتلك صناعات حصة 51 في المئة في الشركة الغربية للأنابيب.

ويقدم البنك الياباني للتعاون الدولي مبلغ 111 مليون دولار وتحصل الشركة على باقي المبلغ من سوميتومو ميتسوي بانكنج كوربوريشن وبنك ميزوهو وبنك أبوظبي الوطني.

ولم تفصح صناعات عن تسعير القرض ولكنها ذكرت أنه يعد أقل تمويل من حيث التكلفة تحصل عليه.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 