الاكتتاب بالكامل في إصدار سندات قابلة للتحويل لأبوظبي الوطنية للتأمين

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني مرتب الإصدار إنه جرى الاكتتاب بالكامل في سندات قابلة للتحويل بقيمة 390 مليون درهم (106 ملايين دولار) لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وسيتم إدراج السندات في البورصة قبل نهاية الشهر.

وأضاف أن هذه الصفقة واحدة من أولى عمليات البيع العلنية لسندات قابلة للتحويل مقومة بالدرهم لمستثمرين محليين.

وإصدارات السندات القابلة للتحويل إلى أسهم نادرة في منطقة الخليج، وإن كانت المنطقة شهدت إصدارين مقومين بالدولار جرى بيعهما لمستثمرين دوليين.

وفتح باب الاكتتاب في السندات الثلاثية لأبوظبي الوطنية للتأمين أمام مواطني دولة الإمارات يوم 24 مايو أيار وأغلق يوم السادس من يونيو حزيران وبلغ سعر الإصدار 1.04 درهم (0.28 دولار) والفائدة 7.5 بالمئة سنويا.

وقال مجد معايطة المدير العام لإدارة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني لرويترز "جرى الاكتتاب بالكامل في الإصدار وسيتم توزيع الأسهم يوم 13 يونيو وسيقدم طلب الإدراج في بورصة أبوظبي في نفس اليوم."

وأشار إلى أن الإدراج سيتم قبل نهاية يونيو حزيران.

وتسعى أبوظبي الوطنية للتأمين -التي يمتلك مجلس أبوظبي للاستثمار 23.8 بالمئة من أسهمها- لتعزيز رأس مالها منذ منتصف العام الماضي وأكدت في يناير كانون الثاني خطط إصدار السندات القابلة للتحويل.