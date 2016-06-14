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إينوك الإماراتية تحصل علي قرض 230 مليون دولار من بنك صيني

Tue Jun 14, 2016 9:18am GMT
 
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دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) اليوم الثلاثاء إنها حصلت على قرض بدون ضمان بقيمة 230 مليون دولار من البنك الصناعي والتجاري الصيني.

وذكرت الشركة في بيان أن القرض ومدته خمسة أعوام سيساعد الشركة في تمويل مشروعات جديدة وخطط توسع.

وتركز إينوك على أنشطة المصب وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات وتدير محطات بنزين ومنافذ بيع وقود وناقلات نفط وتعمل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 