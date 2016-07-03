بيان: دبي التجاري يقترض 450 مليون دولار

دبي 3 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك دبي التجاري في بيان للبورصة اليوم الأحد إنه حصل على قرض قيمته 450 مليون دولار لتمويل أغراضه العامة.

ويحل التسهيل البالغة مدته ثلاث سنوات محل قرض بنفس القيمة والمدة وقعه البنك في ديسمبر كانون الأول 2013 وسدده في يونيو حزيران حسبما ذكر في البيان.

ويبلغ هامش القرض الجديد 1.25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

وشارك في ترتيب القرض بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني وسيتي جروب وكومرتس بتك وإنتيسا سان باولو وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك الدولة الهندي.