مصادر: البنك العربي المتحد الإماراتي يوقع قرضا بقيمة 150 مليون دولار لأجل عامين

دبي 5 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن البنك العربي المتحد الإماراتي وقع قرضا بقيمة 150 مليون دولار لأجل عامين.

وهذه الصفقة هي أحدث قرض يحصل عليه بنك في المنطقة في الوقت الذي تتعرض فيه السيولة لضغوط جراء تدني أسعار النفط وضعف الاقتصاد.

وبدأ البنك العربي المتحد فترة تسويق للقرض في مايو أيار قائلا في ذلك الوقت إنه سيستخدم تلك السيولة للأغراض العامة وسداد تسهيل مجمع قائم حاليا.

وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالموضوع إن بنوك ايه.بي.سي البحريني وكوميرتس بنك الألماني والإمارات دبي الوطني رتبوا الاتفاق الذي جرى إغلاقه في نهاية يونيو حزيران.

وبحسب مصدرين فإن ثلاثة بنوك أخرى انضمت إلى الاتفاق خلال مرحلة التسويق وهم بانكو بوبولار إسبانول (بي.أو.بي) الاسباني وبنكا كومبيتاري تريجتاري والبنك التجاري القطري وحبيب بنك.

ولم يرد البنك العربي المتحد على الفور على طلب للتعليق.