مصادر: باسيفيك كونترولز بالإمارات تجري مباحثات لهيكلة دين قيمته 1.4 مليار درهم

من توم أرنولد وديفيد فرينش وهديل الصايغ

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن شركة باسيفيك كونترولز للتكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقرا تجري مباحثات لإعادة هيكلة ديون قيمتها 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) لتصبح واحدة من كبرى الشركات التي تقدم على تلك الخطوة منذ أن بدأ اقتصاد الإمارة في التباطؤ.

وستصبح الشركة النموذج الأبرز حتى اليوم للشركات التي تتلقى مساعدة وفق آلية خاصة وضعها اتحاد مصارف الإمارات لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في سداد ديونها المستحقة لأكثر من بنك حسبما ذكرت المصادر.

ووجد كثير من الشركات صعوبة في سداد ديون كبيرة بعد تباطؤ الاقتصاد بما أضر بميزانياتها على الرغم من أن ذلك محصور بشكل كبير حتى الآن في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك التي لديها إصدارات دين متأخرة منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2009 إلى 2010.

وقالت الشركة في بيان "مجموعة باسيفيك كونترول سيستمز في غمار ممارسة لإعادة الهيكلة التنظيمية. الممارسة الشاملة ستساعد على تبسيط عمليات الشركة."