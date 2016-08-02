الدار الإماراتية: إعادة تمويل قروض قيمتها 1.8 مليار درهم بآجال أطول

أبوظبي 2 أغسطس آب (رويترز) - قال المدير المالي لشركة الدار العقارية الإماراتية لرويترز اليوم الثلاثاء إن أكبر شركة عقارية في أبوظبي اتفقت مع بنوك لإعادة تمويل قروض بقيمة 1.8 مليار درهم (490.4 مليون دولار) مع آجال استحقاق أطول.

وكانت الدار قالت في فبراير شباط إنها تخطط لتمديد أجل ديونها البالغ إجماليها ستة مليارات درهم وتشمل إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار.

وقال جريج فيور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الدار العقارية إن من بين الستة مليارات درهم تشكل القروض المصرفية 3.2 مليار درهم يجري حاليا إعادة تمويل 1.8 مليار درهم منها.

وأضاف "ذلك يحقق هدفا رئيسيا لنا هذا العام بتمديد آجال أربعة قروض لفترات جذابة تبلغ خمس وسبع وعشر سنوات على أساس التسديد دفعة واحدة." وفي هذا النوع من القروض يسدد المبلغ المقترض دفعة واحدة في نهاية الأجل.