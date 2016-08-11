بنك صيني يريد بيع سندات دولارية قياسية من دبي بنهاية السنة

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول رفيع بالبنك الصناعي والتجاري الصيني إن البنك يخطط لطرح سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار من خلال مكتبه في دبي قبل نهاية العام إذا سمحت أوضاع السوق.

وسيكون ذلك ثالث إصدار سندات يطلقه أكبر بنك في الصين من حيث الأصول من خلال مكتبه في مركز دبي المالي العالمي مما يظهر شهيته للتوسع في الشرق الأوسط والاستفادة من تنامي العلاقات التجارية بين الصين والخليج.

وقال تشو شياو دونغ المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني بدبي في مقابلة "نتطلع للفرصة التالية للإصدار في هذه المنطقة" مضيفا أن السندات قد تطرح هذا العام بناء على أوضاع السوق.

وتابع أن الإصدار سيكون بالحجم القياسي الذي تقدره السوق بما لا يقل عن 500 مليون دولار.

وقال تشو إن معظم حصيلة الإصدار ستستخدم في أنشطة بالمنطقة.

كان البنك الصناعي والتجاري الصيني مقرضا نشطا في منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة. وقدم قرضا بلغ 1.5 مليار دولار للشركة السعودية للكهرباء في يونيو حزيران ووافق في الشهر نفسه على إقراض شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) 230 مليون دولار.

وفي وقت سابق هذا العام جمع البنك 400 مليون دولار من خلال إصدار سندات في دبي بعدما أطلق سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في الإمارة في مايو أيار 2015 بموجب برنامج متوسط الأجل بإجمالي أربعة مليارات دولار يديره من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي. وتبلغ فترة استحقاق مثل تلك السندات عادة خمس سنوات أو أقل.