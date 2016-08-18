مقدمة 1-مصادر: أبوظبي الوطني يخطط لأول إصدار سندات خضراء بالشرق الأوسط

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دبي 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن بنك أبوظبي الوطني يخطط لبدء جولة بين المستثمرين الأسبوع المقبل للترويج لإصدار قياسي من السندات الخضراء سيستخدم للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وزاد الإقبال على ما تسمى "السندات الخضراء" كمصدر للاقتراض لبنوك الأسواق الناشئة لاسيما في الهند والصين لكن المصادر قالت إن إصدار بنك أبوظبي الوطني البالغ أجله خمس سنوات سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ويعني الحجم القياسي للإصدار ألا يقل عن 500 مليون دولار. وامتنع متحدث باسم بنك أبوظبي الوطني عن التعليق.

وأوضحت المصادر أن البنك فوض بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك طوكيو ميتسوبيشي وكريدي أجريكول واتش.اس.بي.سي فضلا عن فريق أسواق رأس المال بالبنك الإماراتي نفسه لترتيب الإصدار.