إعمار العقارية بدبي تفوض بنوكا قبل إصدار صكوك دولارية
دبي 31 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة إعمار العقارية في دبي اليوم الأربعاء إنها فوضت بنوكا بشأن عملية إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار.
وقالت الشركة في بيان إنها اختارت بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي منفرد وبنوك "ايه.بي.سي" (المؤسسة العربية المصرفية) و"دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"الخليج الأول" و"المشرق" و"أبوظبي الوطني" و"بنك نور" و"ستاندرد تشارترد" و"الاتحاد الوطني" كمدراء الاكتتاب وحافظي السجلات الرئيسيين.
وسترتب البنوك اجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارا من الرابع من سبتمبر أيلول المقبل.
وأضافت الشركة أن ذلك قد يتبعه طرح لصكوك ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار "وفقا لظروف السوق". (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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