مقدمة 1-مصادر: الجابر الإماراتية تبيع شركة مقاولات وتقترض بضمان فندق

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من توم أرنولد وديفيد فرنش وهديل الصايغ

دبي 31 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر التي مقرها أبوظبي تنوي جمع نحو 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) بنهاية 2017 من بيع حصتها في شركة إنشاءات ومن قرض بضمان فندق فاخر في الإمارة.

يأتي هذا في إطار محاولة الشركة المملوكة ملكية عائلية للتوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة جديد مع الدائنين بعدما تخلفت في مارس آذار عن سداد مدفوعات تتعلق بخطة ديونها القائمة البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار.

يدرس دائنو المجموعة المعروفة في مجال الإنشاءات لكن لها أنشطة في مجالات أخرى خطة الديون المقترحة حيث أشارت أربعة مصادر إلى ثقتها في التوصل إلى اتفاق بنهاية العام.

سيحول هذا دون انهيار الشركة مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات لآلاف الموردين ومقاولي الباطن والعملاء.

وامتنع متحدث باسم مجموعة الجابر - التي أفرطت في الاستدانة في نهاية العقد الماضي للقيام بتوسعات لكنها تضررت من التباطؤ الاقتصادي - عن التعليق.

كانت خطة إعادة الهيكلة السابقة التي تم الاتفاق عليها في 2014 تتضمن بيع أصول لكن الأوضاع الصعبة بالسوق وتردد العائلة في التخلي عن السيطرة على الشركات عرقلا ذلك.