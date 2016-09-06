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مرتبون: إعمار العقارية تستهدف بيع صكوك لأجل عشر سنوات الأربعاء

Tue Sep 6, 2016 11:46am GMT
 
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دبي 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار أن إعمار العقارية ومقرها دبي تستهدف بيع صكوك دولارية لأجل عشر سنوات في إصدار بالحجم قياسي غدا الأربعاء بعد الإعلان عن التسعير المبدئي للطرح.

وبحسب الوثيقة تم فتح دفاتر طلبات الاكتتاب في الطرح. وعادة ما لا يقل الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وذكرت الوثيقة أن بنوك ستاندرد تشارترد وإيه.بي.سي ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني والخليج الأول والمشرق وأبوظبي الوطني ونور بنك والاتحاد الوطني ستتولى ترتيب إصدار السندات الإسلامية لإعمار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 