الخليج للملاحة الإماراتية تعمل على جمع ديونها من السوق قبل نهاية العام

دبي 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة الخليج للملاحة ومقرها دبي اليوم الثلاثاء إنها خفضت ديونها من 36 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وإنها "ستحاول في المقابل جمع ديونها من السوق قبل نهاية 2016".

وتوسعت الشركة الوحيدة لشحن الخام المدرجة في سوق دبي في نهاية العقد الماضي في الوقت الذي أضر فيه فائض المعروض النفطي بأنشطة ناقلات النفط وانخفضت فيه رسوم النقل.

وأثر تراكم الديون في الفترة اللاحقة على الأداء وثقة المستثمرين لسنوات لكن الرئيس التنفيذي خميس جمعة بوعميم ذكر في بيان للبورصة أن الشركة "توصلت إلى تسويات ودية مع دائنيها".

ولم يوضح بوعميم عدد الدائنين الذين تم التوصل لتسوية معهم ولم يذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا لخفض الدين.

وقال بوعميم إن الشركة تركز على التوسع في أبوظبي وخورفكان والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

واستقر سهم الشركة عند 1.19 درهم (0.32 دولار) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش رغم أن قيمته زادت لنحو المثلين منذ بداية 2016 مع مراهنة المتعاملين على تحسن أوضاع الشركة مستقبلا.