بنك الاتحاد الوطني الإماراتي يفوض بنوكا قبيل إصدار محتمل لسندات

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الاتحاد الوطني الإماراتي الذي تمتلك حكومة أبوظبي 50 بالمئة منه اليوم الخميس إنه فوض ستة بنوك كمدراء إصدار ومسوقين مشتركين للترتيب لمجموعة من الاجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عنه.

وقال إن هذه الاجتماعات قد يتبعها إصدار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة تندرج تحت برنامج سندات متوسطة الأجل علما بأن هذه السندات سيتم إصدارها لاحقا وفقا لأوضاع السوق.

وأضاف البنك في بيان للبورصة أن البنوك المفوضة هي مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.ان.زد) وكوميرتس بنك وإتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط وميزوهو انترناشيونال وبنك أبو ظبي الوطني وستاندرد تشارترد.

وأشار إلى أن اجتماعات المستثمرين ستعقد في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وستبدأ قريبا.