بنك ابوظبي الوطني يجمع 621 مليون دولار من سندات فورموزا

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك ابوظبي الوطني اليوم الأحد إنه جمع 621 مليون دولار عبر إصدار سندات فورموزا غير مضمونة وبفائدة صفرية لأجل 30 عاما.

وقال البنك في بيان أرسل لرويترز إن الخطة الأولية كانت لإصدار سندات بالحجم القياسي تتراوح قيمتها بين 250 - 300 مليون دولار "ولكن في أعقاب الدعم والإقبال الكبيرين من قبل المستثمرين التايوانيين ارتفع حجم الإصدار ليصل إلى 621 مليون دولار."

وتولى بنك كريدي أجريكول وبنك اتش.اس.بي سي عملية ترتيب الاكتتاب في حين تولى بنك كاثي يونايتد مهمة المدير المشترك للطرح. وعمل بنك سيتي جروب وبنك أبوظبي الوطني على هيكلة العملية.

تطرح سندات فورموزا في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

وقال أبوظبي الوطني إن الصفقة أضخم سندات فورموزا تبيعها مؤسسة مالية في الإمارات وأول سندات فورموزا لأجل 30 عاما تصدر من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.