طاقة الإماراتية تجمع 750 مليون دولار من إعادة إصدار سندات

أبوظبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) جمعت 750 مليون دولار من إعادة فتح إصدار سندات سابق طرحته في يونيو حزيران بقيمة مليار دولار استحقاق 2021 و2026.

الطرح الجديد موزع على فترتي استحقاق الأولى خمس سنوات والثانية عشر سنوات. ورتب إعادة الإصدار سيتي جروب وميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية وستاندرد تشارترد.

وبيعت شريحة حجمها 250 مليون دولار من السندات التي تستحق في 2021 بعائد 3.05 بالمئة مقارنة مع سعر استرشادي 3.35 بالمئة في حين بيعت الشريحة الأخرى التي تستحق في 2026 والبالغ حجمها 500 مليون دولار بعائد 3.8 بالمئة مقارنة مع سعر استرشادي بلغ 4.125 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)