مسح لمصرف الإمارات المركزي يظهر تراجع الشهية للائتمان

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس إن مسحا فصليا أجراه أظهر تراجعا عاما في الشهية للائتمان سواء في قروض الشركات أو الأفراد.

وتراجع صافي طلب الشركات على الائتمان - وهي النسبة المرجحة للبنوك المبلغة عن زيادة الطلب على القروض مخصوما منها النسبة المبلغة عن انخفاض الطلب - إلى سالب 2.3 في ربع السنة المنتهي في سبتمبر أيلول مقارنة مع موجب 3.1 في الربع السابق.

وتوقع المشاركون في المسح تعافي صافي الطلب إلى موجب 7.9 في الربع الأخير المنتهي ديسمبر كانون الأول مما يشير إلى توقعات لزيادة الطلب على قروض الشركات.